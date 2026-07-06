Fiscalía de SLP Mantiene Investigación por Cinco Muertes Violentas; Tres Ya Son Feminicidios

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha registrado la muerte violenta de cinco mujeres, casos que continúan bajo investigación para determinar si corresponden al delito de feminicidio o de homicidio, informó la fiscal general, Manuela García Cázares.

¿Cuántos casos han sido clasificados como feminicidio?

De acuerdo con la titular de la Fiscalía, hasta el momento en tres de los cinco casos un juez de control ha determinado que se trató de feminicidios, mientras que los otros dos continúan en análisis para establecer si existieron razones de género o si corresponden al delito de homicidio.

El caso más reciente ocurrió la semana pasada en la colonia Arbolitos, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con disparos de arma de fuego.

La fiscal explicó que la clasificación de feminicidio depende de que la investigación acredite que la muerte ocurrió por razones de género. En contraste, cuando los hechos están relacionados con la delincuencia organizada u otras circunstancias ajenas a ese contexto, el delito se investiga como homicidio.

Asimismo, informó que por estos cinco casos ya fueron detenidos tres hombres, quienes eran pareja de las víctimas, y que las investigaciones continúan para esclarecer completamente cada uno de los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.