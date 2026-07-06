Fiscalía de SLP Mantiene Investigación por Cinco Muertes Violentas; Tres Ya Son Feminicidios

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que en lo que va del año se han registrado cinco muertes violentas de mujeres.

San Luis Potosí Suma Tres Feminicidios en lo que va del AñoFoto: N+

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Cinco muertes violentas de mujeres en SLP este año. Tres ya son feminicidios confirmados. La investigación sigue para esclarecer los casos restantes.

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