Suspenden a Policía de Querétaro tras Viralizarse Golpeando a un Aficionado de Fútbol

El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que fue captado en video golpeando a un ciudadano durante un operativo en el Centro Histórico fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación correspondiente en el área de Asuntos Internos, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.

¿Qué pasará con el policía que aparece en el video?

El alcalde confirmó que el elemento fue separado de sus funciones de manera temporal y reconoció que su actuación no se apegó al protocolo establecido para este tipo de intervenciones.

Macías Olvera calificó lo ocurrido como un error en el actuar del policía y aseguró que la investigación fue instruida de manera inmediata para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, precisó que la indagatoria no se limitará al elemento involucrado, sino que abarcará la actuación de todo el grupo que participó en el operativo de seguridad desplegado con motivo del partido entre México e Inglaterra y los posibles festejos que se contemplaban en caso de un triunfo de la Selección Mexicana.

El edil señaló que el dispositivo fue coordinado entre la Policía Municipal, la Policía Estatal y las unidades de Protección Civil estatal y municipal, y destacó que, salvo este incidente, la jornada concluyó con saldo blanco.

Finalmente, informó que durante el operativo fueron detenidas cuatro personas por cometer faltas administrativas relacionadas con el desarrollo del encuentro deportivo.