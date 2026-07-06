Suspenden a Policía de Querétaro tras Viralizarse Golpeando a un Aficionado de Fútbol

El policía municipal que fue captado golpeando a un ciudadano en el Centro Histórico de Querétaro fue suspendido mientras Asuntos Internos investiga su actuación.

Suspenden a Elemento de la Policía Municipal tras Video Viral en QuerétaroFoto: N+

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Policía de Querétaro suspendido tras video viral golpeando a aficionado. Investigan actuación en operativo por partido México-Inglaterra. ¿Qué sigue?

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Policía de Querétaro suspendido tras video viral de agresión