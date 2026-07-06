¿Doble Hoy No Circula 7 de Julio 2026 en CDMX-Edomex? Así Está la Calidad del Aire

En las últimas horas han prevalecido los reportes de mala calidad del aire en la zona de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que las condiciones de vialidad para los automovilistas pueden cambiar para este martes. En N+ te explicamos a qué se debe y si hay Doble Hoy No Circula este 7 de julio 2026.

Pese a que en las últimas semanas la situación atmosférica ha sido favorable para los conductores capitalinos y del Valle de México, los reportes sobre la presencia de contaminantes no son positivos, aunque las persistentes lluvias han ayudado.

De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se esperan hasta 11 contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para la temporada de 2026; sin embargo, señalaron que las condiciones climatológicas serán clave para la formación de estas emergencias ambientales.

¿Cuál es la calidad del aire hoy?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó a las 16:00 horas del lunes que el Índice AIRE Y SALUD reportaba en la CDMX y su zona conurbada calidad del aire de mala a aceptable con un riesgo a la salud de ALTO a MODERADO.

Cabe recordar que la contingencia ambiental se activa cuando la calidad del aire es muy mala o extremadamente mala. En la Ciudad de México y su zona metropolitana, la CAMe declara esta medida cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos del índice de calidad del aire.

¿Para qué carros aplica Hoy No Circula 7 de julio 2026 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula operará en su versión normal este martes 7 de julio 2026, dado que las condiciones climatológicas no han ameritado la activación de la Contingencia Ambiental y, por ende, el Doble Hoy No Circula.

Por tal motivo, los carros que deberán quedarse en casa y evitar circular entre las 05:00 y 22:00 horas de este martes son los que cumplen con las siguientes condiciones de engomado y placas:

Engomado ROSA, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

No obstante, te recomendamos estar pendientes de la CAMe y de N+ y N+ FORO para conocer si se activa el Doble Hoy No Circula o alguna medida extraordinaria por contaminación ambiental en el Valle de México.

¿Qué vehículos exentan Hoy No Circula 7 de julio de 2026?

El programa Hoy No Circula de la Secretaría del Medio Ambiente de CDMX y su homóloga en el Edomex, establecen que hay un par de vehículos que están exentos de la restricción a la circulación, pese a cumplir con el color de engomado y número restringido.

Motocicletas.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Vehículos con holograma "Exento".

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma "00"por dos años.

Vehículos con constancia de verificación y holograma "0".

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

DMZ