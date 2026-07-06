¿Doble Hoy No Circula 7 de Julio 2026 en CDMX-Edomex? Así Está la Calidad del Aire

Conoce cuáles son los carros que no circulan este martes 7 de julio de 2026 y si regresa el Doble Hoy No Circula tras reportes de mala calidad del aire en las últimas horas.

Carros sancionados por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX y EdomexConoce los carros y placas a las que aplica el Hoy No Circula este 7 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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