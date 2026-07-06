¿Quién es Anastasia Kostromitina? La Modelo Viral por su Sorprendente Parecido con Haaland

Anastasia Kostromitina, modelo rusa de 24 años, se volvió viral por su sorprendente parecido con Erling Haaland. Aquí todo lo que sabemos de ella y de su madre, la influencer Mariya Kos

quien-es-anastasia-kostromitina-modelo-viral-parecido-erling-haalandFotos: GettyImages / Instagram: Anastasia Kostromitina

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¿Quién es Anastasia Kostromitina? La modelo rusa que se hizo viral por su parecido con Haaland. Descubre cómo su madre, Mariya Kos, impulsó esta tendencia en redes.

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