¿Quién es Anastasia Kostromitina? La Modelo Viral por su Sorprendente Parecido con Haaland

En internet la gente no deja de encontrar curiosidades en el marco del Mundial 2026. Ahora, se trata de una modelo rusa cuyo parecido físico con Erling Haaland desató comentarios, memes y muchas reacciones

El video que lo comenzó todo

Todo comenzó cuando la creadora de contenido rusa Mariya Kostromitina, conocida en Instagram como @mariya___kos, publicó un video junto a su hija mostrando el sorprendente parecido físico de la joven con el futbolista noruego Erling Haaland. La publicación llegó acompañada de un mensaje con tono irónico, algo así como "la tendencia puede cerrarse", en referencia a la ola de comparaciones con el delantero que ya circulaba en redes.

El reel acumuló numerosas reacciones, y los usuarios destacaron sobre todo los rasgos faciales, el color de cabello y la expresión de Anastasia Kostromitina, identificada en redes como @nas__kos.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina es una modelo rusa de 24 años que radica en Moscú y trabaja en la agencia de modelaje rusa Motion Models. Mide 1.70 metros, tiene el cabello rubio y los ojos de un azul grisáceo, rasgos que los usuarios de redes sociales señalaron de inmediato al notar el parecido con Haaland: el cabello rubio, la estructura marcada del rostro, los ojos claros y hasta las expresiones faciales.

El video se viralizó justo durante el partido entre Noruega y Brasil por los octavos de final del Mundial, lo que amplificó todavía más el alcance de la comparación.

Lejos de incomodarle, la modelo decidió sumarse al juego y recreó algunas de las fotografías y poses más conocidas del delantero. Según medios rusos, al principio no fue fácil aceptar el parecido:

"Para ser honesta, pasé por todas las etapas de negación al respecto. Al principio, no entendía en qué me parecía a él. Luego me sentí un poco dolida. Pero ahora entiendo que ser como un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, es bastante bueno", explicó Kostromitina, quien decidió aprovechar el momento viral.

En sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía suya con un mensaje cargado de humor, en el que bromeó sobre haber "anotado dos goles" para sus nuevos seguidores. Actualmente cuenta con más de 47 mil seguidores en la plataforma.

¿Quién es Mariya Kos, la madre detrás del video viral?

Mariya Kostromitina, mejor conocida como Mariya Kos, es una influencer rusa que ha construido una comunidad importante en Instagram con contenido de estilo de vida, bienestar y motivación. Entre los temas que suele compartir están el cuidado personal, consejos de belleza para mujeres mayores de 55 años, actividad física y reflexiones sobre resiliencia emocional.

Mariya es madre de tres hijas y también abuela, y suele mostrar aspectos de su vida familiar en sus publicaciones, lo que le ha permitido conectar de forma cercana con su audiencia.

Pese a la ola de comparaciones, no existe ningún vínculo familiar real entre Anastasia y Erling Haaland; se trata únicamente de una coincidencia física que las redes decidieron explotar al máximo.

El contexto: Haaland, la gran figura del Mundial 2026

La viralización del video no pudo llegar en mejor momento para Erling Haaland. El delantero noruego atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos en la Copa del Mundo FIFA 2026, luego de anotar un doblete en la victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, uno de los resultados más sorprendentes del torneo.

Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate de cabeza y selló el triunfo al 90 tras un contragolpe rematado con un disparo cruzado. Brasil solo pudo descontar en el tiempo agregado por la vía de un penal convertido por Neymar. Con este resultado, Noruega avanzó a los cuartos de final del Mundial por primera vez en su historia.

Además de su rendimiento en la cancha, Haaland se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes durante este Mundial gracias a sus expresiones faciales, que ya son protagonistas de numerosos memes, y ahora también gracias a su "doble" rusa.

¿Cómo se dice "¿Y si sí?" en noruego?

Después de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, ahora muchos aficionados de México han depositado sus esperanzas en la selección noruega, que se enfrentará a Inglaterra en la siguiente fase el Mundial 2026.

En este contexto, algunos se han preguntado cómo se dice la famosa frase mexicana "¿Y si sí?" en noruego, para apoyar así al equipo de Haaland.

En noruego, "¿Y si sí?" puede traducirse de varias maneras según el contexto. Las opciones más naturales son:

Hva om det er sant? → "¿Y si es cierto?" (si hablas de que algo resulte ser verdad).

Hva om svaret er ja? → "¿Y si la respuesta es sí?"

Hva om ja? → Traducción muy literal, pero no suena natural en noruego.

Men hva om det går? → "¿Pero y si sí funciona?" (cuando hablas de intentarlo).

Si lo que se busca es replicar el "¿Y si sí?" (como contraparte de "¿Y si no?" y como la frase que inspiró a los mexicanos ), la opción que mejor transmite esa idea en noruego es:

Hva om svaret er ja?