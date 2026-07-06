La Casa de los Famosos México 2026: ¿A Qué Hora Revelan al Primer Habitante Mañana 6 de Julio?

El anuncio del primer habitante de la cuarta temporada se pospuso debido al partido de la Selección Mexicana; la revelación se reprogramó para la noche de este lunes.

Mañana 6 de julio será la revelación del primer integrante de la nueva temporada de La Casa de Los Famosos. Foto: CuartoscuroMañana 6 de julio será la revelación del primer integrante de la nueva temporada de La Casa de Los Famosos. Foto: Cuartoscuro

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