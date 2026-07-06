La Casa de los Famosos México 2026: ¿A Qué Hora Revelan al Primer Habitante Mañana 6 de Julio?

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 ya está en marcha y genera una enorme expectativa por conocer a las celebridades que formarán parte de esta nueva entrega.

Con el regreso confirmado de Galilea Montijo en la conducción principal para liderar las noches de nominación y expulsión, los detalles del reality comienzan a salir a la luz, aunque no sin algunos imprevistos de última hora en la agenda de la producción.

Originalmente, los seguidores del programa esperaban conocer la identidad del primer integrante este domingo 5 de julio, justo al término del encuentro futbolístico entre México e Inglaterra.

Cambio de planes

Sin embargo, los planes cambiaron de forma repentina durante la transmisión del programa especial Hoy Celebremos. Acompañada por Andrea Legarreta, Montijo interrumpió la emisión para informar que el destape se postergaba con el objetivo de que el público pudiera disfrutar del partido sin distracciones.

Tras este ajuste de último minuto, la conductora confirmó que el misterio se resolverá de manera simultánea en televisión abierta y plataformas digitales. La esperada revelación del primer participante de esta cuarta temporada se llevará a cabo mañana lunes 6 de julio a las 8:28 de la noche, a través de las señales de Las Estrellas, Canal 5, Canal Nu9ve y ViX, además de las cuentas oficiales del reality.