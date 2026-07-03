¿Qué Significa Aquí No Es Así? Canción de Caifanes que se Hizo Himno del México vs Inglaterra

México ya tiene su banda sonora para el partido más importante de su historia reciente. A días de que el Tricolor se mida a Inglaterra este domingo 5 de julio en los Octavos de Final del Mundial 2026, en el Estadio Sede Ciudad de México, las redes sociales encontraron en un clásico del rock nacional el himno perfecto para calentar el ambiente: "Aquí No Es Así", de Caifanes.

De "El Nervio del Volcán" a la cancha

La canción forma parte de El Nervio del Volcán, el disco que Caifanes lanzó en 1994. Fue escrita por Saúl Hernández, Alejandro Marcovich y el baterista Alfonso André.

La chispa viral se encendió luego de que Inglaterra superara a República Democrática del Congo y quedara confirmado su cruce ante el Tricolor. Casi de inmediato, usuarios en redes comenzaron a editar videos con la canción de fondo, contrastando imágenes de jugadores ingleses bajo la lluvia y calles nubladas de Londres con tomas de la afición mexicana celebrando en el Ángel de la Independencia y el Estadio Sede Ciudad de México.

El fenómeno escaló tanto que la propia Selección Mexicana se sumó: en su cuenta oficial de TikTok publicó un video con la canción de fondo, mostrando a jugadores como Gilberto Mora, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Johan Vásquez, además de símbolos como el Ángel, la Catedral Metropolitana y el Museo de Antropología.

La letra: conquistadores contra conquistados

El fragmento que más se ha viralizado dice: "Y vienes desde allá / donde no sale el sol, donde no hay calor / donde la sangre nunca se sacrificó por un amor...", seguido del estribillo que le da título a la canción: "Pero aquí no es así".

La canción es una reflexión sobre la búsqueda de identidad y el choque cultural: describe a un viajero que avanza sin rumbo fijo, "conquistando sueños" y aspirando a convertirse en una especie de deidad, ajeno a las tradiciones y rituales sagrados de los lugares por los que pasa. El coro contrasta dos mundos: uno frío y sin pasión, otro donde el sacrificio y el amor son centrales, y esa repetición de "pero aquí no es así" resalta la diferencia entre el origen del viajero y la tierra que pisa.

Caifanes ha explorado con frecuencia temas de identidad y pertenencia, y esta canción puede leerse como un llamado a valorar la riqueza cultural que corre el riesgo de ser ignorada frente a la modernidad.

Esa lectura encaja casi a la perfección con el cruce deportivo: Inglaterra fue una de las potencias coloniales europeas, junto con España, Francia y Portugal, que impuso su dominio sobre distintos territorios americanos, y hoy la canción funciona como una manera simbólica de voltear esa historia, aunque sea en el terreno de juego.

Lo que dijo Marcovich (y lo que dice ahora Saúl Hernández)

Esta no es la primera vez que "Aquí No Es Así" se convierte en bandera. En enero de 2017, decenas de estaciones de radio en México la transmitieron de forma simultánea como parte de la campaña #To2Unidos, en respuesta a las políticas antiinmigrantes del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese momento, Alejandro Marcovich escribió en Facebook que la letra "no fue escrita con ningún propósito más que el de recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados en éste, el territorio mexicano", y añadió: "Debería ser siempre así, y no sólo en tiempos de Trump".

Marcovich, quien permanece hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo, no ha podido pronunciarse sobre este nuevo repunte de la canción. Pero el vocalista Saúl Hernández sí habló al respecto en entrevista con Billboard en Español, visiblemente sorprendido por la viralización. Hernández, quien dos días antes había asistido al partido de México contra Ecuador invitado por el futbolista César "Chino" Huerta, explicó que buena parte de su música nace de una "búsqueda existencial" sobre la identidad y el rumbo colectivo, y que ese tipo de preguntas son las que conectan con la gente.

Sobre el momento que vive el país como sede mundialista, el músico fue enfático: "Hemos visto cómo la unión es indestructible y muy poderosa. Esa unión en momentos tan difíciles como los terremotos de 1985 y 2017 han fortalecido nuestros vínculos como sociedad, como mexicanos. Ahora nos une el futbol". Hernández también aprovechó el momento para pedir que la fiesta mundialista no opaque otras causas sociales urgentes, como la de las madres buscadoras que exigen a las autoridades dar con sus familiares desaparecidos.

¿Sonará en el estadio el domingo?

Los aficionados ya piden que la canción suene por las bocinas del estadio antes del silbatazo inicial. Actualmente, la Selección Mexicana tiene registradas otras piezas como himnos de calentamiento ("El Sonidito", "La Chona", "Esto Es México") y de festejo ("El Rey", "México en la Piel"), pero la lista puede modificarse: la FIFA aprueba la música de los estadios considerando tanto las playlists oficiales de cada selección como la viralización en redes sociales, así que "Aquí No Es Así" tiene, cuando menos, una oportunidad real de colarse en el ambiente del Estadio Ciudad de México este domingo.

México e Inglaterra no se enfrentaban desde 1966, y esta vez el duelo llega cargado de un significado que trasciende el marcador: para buena parte de la afición, es también una forma de reivindicar identidad, orgullo y memoria histórica frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.