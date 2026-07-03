¿Qué Significa Aquí No Es Así? Canción de Caifanes que se Hizo Himno del México vs Inglaterra

Caifanes se volvió tendencia rumbo al México vs Inglaterra. Te contamos el significado de "Aquí No Es Así" y por qué la afición la adoptó como himno.

aqui-no-es-asi-caifanes-himno-mexico-inglaterraFoto: GettyImages

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Caifanes y su canción 'Aquí No Es Así' se convierten en el himno del Tricolor para enfrentar a Inglaterra. Conoce cómo esta pieza refleja identidad y orgullo mexicano.

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