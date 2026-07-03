¿De Dónde Salió el '¿A Que Sí'? Así Surgió el Nuevo Grito de Apoyo a México Gracias a Belinda

Un nuevo lema futbolero llegó a los mexicanos y, para sorpresa de nadie, nació de un momento genuinamente chistoso. Se trata del "¿A que sí?", la frase que a Belinda se le salió por accidente y que ya está compitiendo con el famosísimo "¿Y si sí?" en pleno Mundial 2026.

El momento "ganando como siempre" en el Estadio Sede Ciudad de México

Todo pasó después del cardiaco México contra Ecuador, donde el Tri se llevó la victoria gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Belinda, que andaba en los palcos celebrando con su familia y Miguel Bosé, bajó a la cancha para entregarle a Quiñones el reconocimiento como MVP del partido.

Fue ahí cuando un periodista abordó a Belinda. Con la adrenalina a tope por el ambientazo, la cantante quiso subirse al barco del optimismo mexicano y citar el ya viral grito de guerra de la afición: el "¿Y si, sí?". Pero el cable se le cruzó en vivo:

"Me encanta la creatividad de los mexicanos. ¿Cómo es? ¿A qué sí, no?... ¿O cómo es...?"

El reportero la corrigió al instante entre risas, y Beli, fiel a su estilo, salió al rescate con un icónico: "Ah, ¿Y si sí? Claro que sí va a ser... Ganando como siempre. México está con todo".

La respuesta de Beli

En redes, lejos de tirarle 'hate', la afición abrazó la frase como el nuevo lema oficial de la Selección. ¿Y qué hizo Belinda? Aplicar la de "si no puedes con el enemigo, hazlo tendencia".

La princesa del pop latino subió un post a su Instagram posando muy relajada en pijama blanca y rosa desde la cama. ¿El 'caption'? Un directo "A que sí" acompañado de un changuito tapándose la cara y una carita riendo.

El factor mundialista (con drama incluido)

La presencia de Belinda en este Mundial está con todo. No solo deslumbró en la inauguración cantando "Por ella" junto a Los Ángeles Azules con un outfit de 80 mil cristales Swarovski, sino que su asistencia al palco del México-Ecuador tuvo su dosis de drama pop: en el mismo estadio andaban Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Mientras el "¿Y si sí?" sigue siendo el grito dominante entre la afición, el "¿A qué sí?" de Belinda ya gana terreno como su primo hermano involuntario, una frase nacida del error, pero adoptada con el mismo cariño y humor que caracteriza a los mexicanos.