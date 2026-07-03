¿De Dónde Salió el '¿A Que Sí'? Así Surgió el Nuevo Grito de Apoyo a México Gracias a Belinda

Belinda confundió una frase viral del Mundial y creó "A que sí" sin querer. Así nació el meme que ya compite con "¿Y si sí?" entre la afición mexicana.

de-donde-salio-a-que-si-belinda-nuevo-grito-apoyo-mexicoFoto: GettyImages

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Un error de Belinda en el Mundial 2026 da vida a '¿A que sí?', el nuevo lema futbolero de México. ¿Quieres saber cómo surgió?

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