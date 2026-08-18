Mueren Cuatro Elementos de la Marina tras Caer a un Río en La Pesca, Tamaulipas

Cuatro integrantes de la Secretaría de Marina fallecieron presuntamente tras sufrir un accidente que los llevó a caer a un río mientras transitaban por la región de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

Según los primeros reportes, los elementos navales se dirigían de regreso a su base cuando ocurrió el percance cerca del lugar conocido como La Draga, situado en el acceso principal a la comunidad de La Pesca.

El percance se registró durante las primeras horas de este martes en un muelle ubicado en La Pesca, Soto la Marina, hasta donde acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.

La zona fue atendida por las corporaciones que participaron en las acciones posteriores al accidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente qué provocó el percance ni han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los elementos fallecidos.