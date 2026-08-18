Seguridad

Mueren Cuatro Elementos de la Marina tras Caer a un Río en La Pesca, Tamaulipas

Las autoridades de Tamaulipas mantienen las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Mueren Cuatro Elementos de la Marina tras Caer a un Río en Soto la Marina, TamaulipasMueren Cuatro Elementos de la Marina tras Caer a un Río. Foto: Playa La Pesca, Tamaulipas

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Cuatro marinos pierden la vida al caer a un río. Autoridades investigan el accidente. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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