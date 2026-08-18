Medio Ambiente

Manantial Sorprende en Coyoacán: Así Brotan Miles de Litros de Agua en Plena Calle

El cárcamo operado por SEGIAGUA tiene capacidad para bombear 100 litros por segundo; cuando el caudal aumenta, parte del agua termina en el drenaje.

Parte del agua del manantial termina en el drenaje.Parte del agua del manantial termina en el drenaje. Foto: N+FORO

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Un manantial de agua cristalina aflora en distintos puntos de Santa Úrsula Coapa, fenómeno que vecinos aseguran existe desde hace más de seis décadas

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