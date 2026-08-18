Manantial Sorprende en Coyoacán: Así Brotan Miles de Litros de Agua en Plena Calle

Un manantial de aguas cristalinas sorprendió en plena zona urbana de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). El agua aflora en distintos puntos y uno de los más visibles se encuentra en la calle Tlapacoya, donde miles de litros emergen del subsuelo. Aunque el recurso podría parecer una enorme fuga, vecinos aseguran que el fenómeno existe desde hace décadas y advierten que parte del agua termina en el drenaje, mientras que durante la temporada de lluvias el incremento del caudal eleva el riesgo de inundaciones.

Lo que actualmente aparece entre calles, registros e infraestructura urbana forma parte de una historia que los habitantes más antiguos de Santa Úrsula Coapa recuerdan desde hace más de seis décadas. Antes de que el crecimiento de la Ciudad de México transformara esta zona de Coyoacán, el agua circulaba a cielo abierto y diferentes arroyos se unían en su recorrido. El avance de la mancha urbana modificó el paisaje, pero el agua proveniente del subsuelo y de los escurrimientos continúa buscando una salida.

Luciano Hernández, vecino de la colonia y quien asegura conocer el sitio desde hace alrededor de 64 o 65 años, recordó que anteriormente existía un río a cielo abierto cuyo cauce se extendía por la zona.

“Esa tiene 64 años o 65, que es la edad que yo tengo, y antes era un río a cielo abierto, que corría desde ahí adentro del predio, llegaba hasta calzada de Tlalpan, por decir algo. Y ahí fluían varios arroyitos que se iban juntando en el camino”.