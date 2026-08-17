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Suspenden Transmisiones En Vivo de Discord tras Muerte de Adolescente en Brasil

Autoridades suspendieron las funciones de video de Discord en Brasil, luego de la muerte de una dolescente que habría sido incitada a suicidarse

Logotipo de Discord aparece en la pantalla de un teléfono móvilLogotipo de Discord aparece en la pantalla de un teléfono móvil. Foto: AFP

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La muerte de una joven en un 'live' de Discord enciende alarmas en Brasil. La plataforma desactiva videos en vivo mientras se investiga el caso.

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