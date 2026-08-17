Localizan Tres Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de Tijuana
Los hallazgos ocurrieron este lunes en la zona de Hipódromo, uno de los vehículos contaba con reporte de robo con violencia
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Los hallazgos ocurrieron este lunes en la zona de Hipódromo, uno de los vehículos contaba con reporte de robo con violencia
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Tres cuerpos sin vida fueron localizados este lunes en distintos puntos de la zona de Hipódromo, en Tijuana, ambos dentro de vehículos y en hechos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El primer hallazgo fue reportado alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando personal de seguridad detectó un vehículo sedán Chrysler de color gris, con placas de California, estacionado en la zona.
Al lugar acudieron elementos de la FGE, quienes localizaron manchas de sangre en el exterior de la unidad y, dentro de la cajuela, el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija.
La víctima permanece sin identificar y será personal especializado de la Fiscalía quien determine su identidad y las causas de muerte.
Horas más tarde se reportó un segundo vehículo abandonado en la misma zona, donde elementos de la Policía Municipal localizaron otro cuerpo en la cajuela.
Se trataba de un Chevrolet Cruze de color negro, que se encontraba estacionado y con el motor apagado. En la parte posterior fue localizado un bulto con morfología humana, envuelto en una cobija de color café y sujetado con cinta adhesiva.
De acuerdo con el reporte preliminar, tampoco fue posible determinar en el lugar el sexo o la identidad de la segunda víctima.
Al verificar los datos de la unidad, la central de radio confirmó que el vehículo contaba con una pre-denuncia por robo con violencia, registrada el domingo 16 de agosto en la colonia Nido de las Águilas.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fiscalía especializada en homicidios acudieron a ambos puntos para realizar el procesamiento de las escenas y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
El tercer hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas, luego de que se reportara un vehículo sospechoso en la Privada Pizarro, en la colonia Las Américas, delegación La Mesa.
De acuerdo con el reporte preliminar, al revisar la unidad se informó que en la cajuela se encontraba una persona sin vida.
Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a los distintos puntos para realizar el procesamiento de las escenas y recabar indicios que permitan establecer las circunstancias de cada caso.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con estos tres hallazgos.
Las investigaciones permanecen abiertas para determinar la identidad de las víctimas, las causas de muerte y establecer si existe alguna relación entre los hechos.