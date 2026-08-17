Homicidios

Localizan Tres Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de Tijuana

Los hallazgos ocurrieron este lunes en la zona de Hipódromo, uno de los vehículos contaba con reporte de robo con violencia

Localizan Dos Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de TijuanaLocalizan Dos Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de Tijuana | Foto: N+

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