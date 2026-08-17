Localizan Tres Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de Tijuana

Tres cuerpos sin vida fueron localizados este lunes en distintos puntos de la zona de Hipódromo, en Tijuana, ambos dentro de vehículos y en hechos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer hallazgo fue reportado alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando personal de seguridad detectó un vehículo sedán Chrysler de color gris, con placas de California, estacionado en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la FGE, quienes localizaron manchas de sangre en el exterior de la unidad y, dentro de la cajuela, el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija.

La víctima permanece sin identificar y será personal especializado de la Fiscalía quien determine su identidad y las causas de muerte.

Horas más tarde se reportó un segundo vehículo abandonado en la misma zona, donde elementos de la Policía Municipal localizaron otro cuerpo en la cajuela.

Se trataba de un Chevrolet Cruze de color negro, que se encontraba estacionado y con el motor apagado. En la parte posterior fue localizado un bulto con morfología humana, envuelto en una cobija de color café y sujetado con cinta adhesiva.