Accidentes

Muere Hombre al Derrapar su Motocicleta en Carretera Torreón-Saltillo

El hombre de 28 años sufrió un accidente cuando se dirigía a su centro de trabajo

Muere Hombre al Derrapar su Motocicleta en Carretera Torreón-SaltilloElementos de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Foto: N+
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