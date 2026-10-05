Muere Hombre al Derrapar su Motocicleta en Carretera Torreón-Saltillo

Alexis García de 28 años, originario del ejido Emiliano Zapata del municipio de Viesca, perdió la vida luego de derrapar su motocicleta cuando se dirigía a su trabajo.

De acuerdo con los primeros peritajes, el accidente se originó a causa del fango acumulado sobre la carretera, lo que provocó que el motocicleta perdiera el control y derrapara.

El incidente se registró minutos antes de las 8:00 horas de la mañana de este lunes sobre la carretera Torreón-Saltillo, al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.