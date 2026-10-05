Sociedad

CFE Anuncia Cortes de Energía Eléctrica en Colonias de Torreón, Coahuila

Se exhortó a la ciudadanía tomar sus precauciones para evitar daños en los electrodomésticos

CFE Anuncia Cortes de Energía Eléctrica en Colonias de Torreón, CoahuilaSe suspenderá el servicio de energía eléctrica en algunas colonias de Torreón. Foto: N+

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