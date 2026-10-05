CFE Anuncia Cortes de Energía Eléctrica en Colonias de Torreón, Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará maniobras de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que algunas colonias de la ciudad no contarán temporalmente con el servicio de energía eléctrica.

Los trabajos se llevarán a cabo este martes 6 de octubre, en un horario de 10 horas a 18:00 horas, periodo durante el cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica.

Las colonias que se verán afectadas son Villas Universidad, Campo Nuevo Zaragoza, Joyas del Desierto, Monasterio, Joyas de Torreón, Deportistas, Valle Oriente, Sol de Oriente, José Martí, San Antonio Nazas, El Kiosko, Jardines Universidad, Joyas del Bosque, Francisco I. Madero y Villas del Bosque.

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La CFE exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones para evitar afectaciones en alimentos, medicamentos y electrodomésticos durante el periodo de interrupción del servicio.