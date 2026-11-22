La mañana de este domingo, una camioneta se incendió cerca de la caseta de la comunidad de Polvillos, sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, entre Valle de Bravo y Amanalco, en el Estado de México.

N+ informó que el fuego comenzó en la zona del motor debido a una falla mecánica y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

El incidente fue reportado por conductores que circulaban por la vialidad y observaron la unidad envuelta en llamas. De acuerdo con la información disponible, el incendio se originó por un desperfecto mecánico del vehículo.

El hecho ocurre mientras se desarrollan prácticas de la Secretaría de Marina (Semar) en Valle de Bravo, donde el pasado 21 de noviembre fue visto un helicóptero Black Hawk sobrevolando el municipio.

La Secretaría de Marina indicó que se preparan en Valle de Bravo para la ceremonia por los 201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, programada para este lunes, en sus instalaciones de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Con información de N+