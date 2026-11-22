Se registró un ataque armado en calles de la colonia Brisas del Campestre la tarde del sábado en León, Guanajuato.

Los hechos dejaron a una persona sin vida, quien fue identificado como Juan y era propietario de una vulcanizadora ubicada en la calle Brisa de Andalucía.

Fue alrededor de las 7:00 de la tarde noche, cuando personas armadas llegaron al establecimiento en una motocicleta y dispararon en contra de la víctima.

Tras las detonaciones, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911, para pedir apoyo.

Al lugar llegaron paramédicos y confirmaron el fallecimiento del propietario tras brindarle auxilio.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició con las investigaciones sobre la agresión.

El cuerpo de Juan fue trasladado por elementos del SEMEFO a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, donde se le realizará la necropsia de ley.