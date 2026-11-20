Un hombre fue localizado sin vida, atado de pies y manos y con heridas de bala, en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes, luego de que personas que caminaban por el sector observaran el cuerpo con huellas de violencia y alertaran a las autoridades.

El cuerpo fue localizado sobre la avenida del Temple, entre las calles Anhelo y Del Designio, a espaldas de la iglesia del Divino Niño Jesús, donde personal militar confirmó el reporte.

En el sitio también fue encontrada una cartulina con un mensaje intimidatorio, aunque se desconoce su contenido exacto.

De acuerdo con la información proporcionada, este fue el tercer asesinato registrado durante la mañana del viernes en Culiacán.