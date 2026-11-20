Rafael Galván Navarro, director de Seguridad Pública de Pueblo Nuevo y un elemento de la policía fueron víctimas de un ataque armado la noche de este jueves 19 de noviembre.

Los elementos de la corporación, realizaban un patrulla de vigilancia cuando en el trayecto rumbo a la comunidad de La Guadalupita fueron atacados a balazos.

Durante la agresión Rafael Galván murió al instante, mientras que su escolta Eduardo Casiano Delgado resultó herido y perdió la vida horas más tarde en el hospital.

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La zona fue acordonada y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizan las investigaciones pertinentes.

Los cuerpos del director de Policía Municipal y su escolta fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a un anfiteatro para realizarles la necropsia de ley.