A seis años del Brexit, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido concluyeron las negociaciones de tres importantes acuerdos centrados en el comercio agroalimentario, los mercados de carbono y la movilidad juvenil. Los compromisos fueron anunciados durante la segunda cumbre bilateral celebrada en Bruselas, donde ambas partes reafirmaron su interés por consolidar la cooperación en áreas clave.

Uno de los pactos más relevantes es el acuerdo sanitario y fitosanitario, que reducirá de manera significativa los controles fronterizos para el comercio de alimentos entre ambas regiones a partir del 1 de marzo de 2028. La medida busca agilizar los intercambios comerciales, disminuir los costos para productores y exportadores, y facilitar el tránsito de productos agroalimentarios.

En paralelo, la UE y el Reino Unido cerraron un acuerdo para concretar sus respectivos mercados de comercio de emisiones. Esta iniciativa permitiría coordinar los sistemas de carbono de ambas jurisdicciones y evitar la aplicación de aranceles climáticos en las fronteras, favoreciendo la competitividad empresarial y respaldando los objetivos de descarbonización y sostenibilidad.

Los acuerdos representan uno de los avances más significativos en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido desde la materialización del Brexit en 2020. Ambas partes buscan facilitar el comercio, reforzar la cooperación climática y recuperar mecanismos de movilidad para los jóvenes, áreas que se vieron afectadas tras la salida británica del bloque comunitario.

Plan de movilidad juvenil beneficiará a 200 mil personas

Otro de los anuncios destacados fue la creación de un programa de movilidad juvenil que permitirá a 100 mil ciudadanos de cada parte residir hasta tres años en el territorio de la otra. El esquema pretende impulsar el intercambio cultural, educativo y laboral entre jóvenes europeos y británicos, fortaleciendo los vínculos entre ambas sociedades.

No obstante, uno de los asuntos más sensibles quedó fuera de los acuerdos finales: las tasas universitarias.

La Unión Europea pretende que los estudiantes europeos en Reino Unido reciban un trato similar al de los ciudadanos británicos en materia de matrículas, en lugar de limitarse a descuentos o reducciones parciales.

Ante la falta de consenso, ambas partes acordaron continuar las conversaciones durante los próximos seis meses mediante una negociación independiente.

Cooperación en energía, digitalización y migración

En la declaración conjunta aprobada durante la cumbre, los Veintisiete y el Reino Unido destacaron que los acuerdos alcanzados contribuirán a fortalecer el comercio bilateral, garantizando condiciones de competencia equitativas y promoviendo un desarrollo sostenible.

Además, Bruselas y Londres decidieron ampliar su colaboración en sectores estratégicos como la energía y el ámbito digital. En este último, ambas partes se comprometieron a poner en marcha una asociación específica a principios del próximo año para impulsar la innovación tecnológica y la cooperación regulatoria.

La migración también ocupó un lugar destacado en la agenda. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó la creación de un nuevo diálogo estructurado sobre migración, centrado especialmente en la lucha contra los flujos irregulares a través del Canal de la Mancha y alineado con el plan de acción europeo para combatir este fenómeno.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que, pese a las diferencias existentes entre ambas partes, el objetivo común es avanzar en una misma dirección. Sus declaraciones reflejan el nuevo enfoque de cooperación que la Unión Europea y el Reino Unido buscan consolidar en ámbitos económicos, medioambientales, educativos y de seguridad, marcando una nueva etapa en sus relaciones bilaterales.

TLS