Aseguran Lanzacohetes RPG, Misiles y Granadas en Dos Municipios de Tamaulipas
El aseguramiento se realizó en dos inmuebles durante un operativo de autoridades estatales y federales
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Autoridades estatales y federales aseguraron armamento, artefactos explosivos, equipo táctico y aproximadamente 10 kilogramos de narcóticos en dos inmuebles ubicados en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, Tamaulipas.
De acuerdo con información proporcionada por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los aseguramientos fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones estatales y federales.
Uno de los inmuebles se localizó en Miguel Alemán y el otro en el ejido Santa Rosalía, municipio de Camargo. Según las autoridades, ambos eran presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo para almacenar armas, drogas y equipo táctico.
Entre el material localizado durante los operativos destacan dos lanzacohetes RPG y dos misiles RPG, así como un fusil Barrett calibre .50 y 11 armas largas.
También fueron asegurados seis artefactos explosivos, 10 granadas de mano y tres bombas de fabricación artesanal.
La lista de objetos asegurados incluye:
2 lanzacohetes RPG.
2 misiles RPG.
1 fusil Barrett calibre .50.
11 armas largas.
6 artefactos explosivos.
10 granadas de mano.
3 bombas de fabricación artesanal.
Cargadores y cartuchos de diversos calibres.
12 chalecos tácticos.
1 ariete.
Aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.
1 camioneta.
28 artefactos ponchallantas.
En las acciones participaron elementos de la Coordinación General de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La Vocería de Seguridad señaló que estos resultados derivaron del intercambio de información y de intervenciones focalizadas para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.