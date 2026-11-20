Autoridades estatales y federales aseguraron armamento, artefactos explosivos, equipo táctico y aproximadamente 10 kilogramos de narcóticos en dos inmuebles ubicados en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, Tamaulipas.

De acuerdo con información proporcionada por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los aseguramientos fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones estatales y federales.

Uno de los inmuebles se localizó en Miguel Alemán y el otro en el ejido Santa Rosalía, municipio de Camargo. Según las autoridades, ambos eran presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo para almacenar armas, drogas y equipo táctico.

Entre el material localizado durante los operativos destacan dos lanzacohetes RPG y dos misiles RPG, así como un fusil Barrett calibre .50 y 11 armas largas.

También fueron asegurados seis artefactos explosivos, 10 granadas de mano y tres bombas de fabricación artesanal.

La lista de objetos asegurados incluye:

2 lanzacohetes RPG.

2 misiles RPG.

1 fusil Barrett calibre .50.

11 armas largas.

6 artefactos explosivos.

10 granadas de mano.

3 bombas de fabricación artesanal.

Cargadores y cartuchos de diversos calibres.

12 chalecos tácticos.

1 ariete.

Aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.

1 camioneta.

28 artefactos ponchallantas.

En las acciones participaron elementos de la Coordinación General de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La Vocería de Seguridad señaló que estos resultados derivaron del intercambio de información y de intervenciones focalizadas para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.