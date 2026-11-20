Un hombre de 62 años perdió la vida la noche del jueves, luego de permanecer horas hospitalizado en estado crítico, después de haber sido atropellado por un motociclista de 17 años en las inmediaciones del Bosque Venustiano Carranza.

El percance se registró cerca de las 14:00 horas sobre la calzada Cuauhtémoc, a la altura de la avenida Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Francisco Núñez Vega, intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por la unidad ligera, lo que le provocó lesiones de gravedad que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró recuperarse y finalmente perdió la vida durante la noche, después de varias horas de permanecer internado en estado crítico.

Luego de confirmarse el deceso, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC). Agentes de investigación acudieron al centro hospitalario para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.