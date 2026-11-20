La Puerta del Perdón al igual que otros accesos ubicados en diferentes sedes diocesanas, es abierta únicamente durante el Santo Jubileo que se celebra de forma ordinaria cada 25 años; de forma extraordinaria en fechas especiales, como el ingreso por primera vez a su catedral del nuevo obispo de la diócesis, para dar sepultura cuando fallece el obispo en turno y cuando se tiene la visita del Papa.

Aunque también son abiertas de par en par, cuando se celebran los jubileos extraordinarios, como el convocado por el Papa León XIV como motivo del Centenario del inicio de la Revolución Cristera en México y que será del 22 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre de 2027.

Este 19 de Noviembre de 2026, fueron abiertas de manera extraordinaria por la toma de posesión de Jorge Carlos Patrón Wong como noveno arzobispo de Puebla, sin embargo, poco después de las 20:00 horas del mismo día fue cerrada.

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Las Puertas del Perdón recuerdan las palabras de Jesús que quedaron plasmadas en el evangelio de Juan y que señalan: "Yo soy la puerta; si alguno entra a través de mí, se salvará”.

Ingresar a través de la Puerta del Perdón otorga el beneficio de la indulgencia plenaria, para liberar a los fieles de la pena eterna de los pecados confesados y perdonados.

Esta indulgencia se obtiene sólo si se cumplen los requisitos de realizar actos de caridad, orar por las intenciones del Papa, comulgar y cumplir con el sacramento de la penitencia o reconciliación, que incluye, la contrición, la confesión, la satisfacción que abarca la reparación de los daños ocasionados a lo largo de la vida y la penitencia.

Cabe destacar que, desde el 12 de octubre, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México vive su propio año jubilar con motivo de su aniversario número 50.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR / MCS