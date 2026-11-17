Las Puertas del Perdón de la Catedral de Puebla serán abiertas para recibir al nuevo arzobispo, Jorge Carlos Patrón Wong, quien iniciará oficialmente su ministerio pastoral como el noveno Arzobispo de la Arquidiócesis poblana.

Este emblemático acceso se abre normalmente cada 25 años durante los llamados Años Jubilares o Años Santos, sin embargo, existen excepciones como en este caso la toma de posesión de un nuevo arzobispo.

Fieles creyentes comentaron para N+ la importancia de esta apertura, esto mencionó Virginia Flores “Es una gracia que solo se reciben grandes ocasiones y ahorita con la llegada de monseñor Jorge Carlos, yo creo que es la mejor oportunidad de ganar indulgencias y de participar en la vida de la iglesia.”

¿Qué son las Puertas del Perdón y cómo obtener la idulgencia?

La Puerta del Perdón representa la reconciliación, el arrepentimiento y la misericordia de Dios, atravesarla simboliza un acto de fe y conversión, además de permitir a los creyentes obtener una indulgencia plenaria al cumplir las condiciones establecidas por la iglesia.

Este jueves 19 de noviembre de 2026, el próximo IX Arzobispo, Jorge Carlos Patrón Wong, ingresará por la Puerta del Perdón para iniciar oficialmente el ministerio pastoral en la arquidiócesis poblana.

El acceso permanecerá abierto únicamente esa fecha, y para recibir la indulgencia, los fieles deberán:

Confesarse con un Padre

Recibir la Sagrada Comunión (Comulgar)

Orar por las intenciones del papa

Mantener un sincero arrepentimiento y rechazar el pecado, incluso venial.

Cruzar estas puertas en la Catedral de Puebla ayuda a recibir el perdón de los pecados si se cumplen dichos requisitos, de acuerdo a las tradiciones católicas.

¿Cuándo abrirán las Puertas del Perdón de la Catedral de Puebla?

Para este 19 de noviembre de 2026 habrá horarios especiales en la Catedral de Puebla por la toma de posesión del nuevo arzobispo, Jorge Carlos Patrón Wong.

La apertura de las Puertas del Perdón será alrededor de las 10:00 am y se cerrarán en el horario de cierre habitual de la Catedral a las 19:45 horas.

9:15 hrs. Recepción y procesión hacia la Catedral - Desde el Templo del Carmen (16 de Septiembre y 17 Oriente).

10:00 hrs. Profesión de fe y juramento de fidelidad en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla.

12:00 h | Solemne Eucaristía, Pontificio Seminario Mayor.

Cabe recordar que la Catedral de Puebla, también conocida como la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, está ubicada en la calle 16 de Septiembre s/n en el Centro Histórico de Puebla.

Toma de posesión de Jorge Carlos Patrón Wong como noveno Arzobispo de Puebla

La llegada de Jorge Carlos Patrón Wong, Arzobispo de Puebla, despierta expectativas entre los católicos, quienes ven esta transición como una oportunidad para fortalecer la fe y renovar la cercanía con la iglesia.

Los fieles católicos consideraron motivo de alegría este nombramiento y expresaron su disposición para recibir al nuevo líder religioso con los brazos abiertos, además de pedir oraciones por los ministros de la iglesia.

También manifestaron confianza en esta nueva etapa y llamaron a fomentar la participación de las nuevas generaciones, para recuperar valores y fortalecer el vínculo con dios.

Con información de N+

MCS