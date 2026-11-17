Personal de la Tercera Zona Naval ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, activó la Fase de Auxilio del Plan Marina, para brindar apoyo a la población.

Esto tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas al sur del estado de Veracruz. Con labores de traslado a albergues, la Brigada de Respuesta ante Emergencias trabaja para salvaguardar la vida y el bienestar de las familias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el número de personas que han sido trasladadas a los albergues temporales, ya que las acciones aún permanecen activas en el lugar.

Cabe destacar que las pasadas lluvias en la zona sur del estado también causaron afectaciones de manera considerable al presentarse inundaciones, derrumbes y afectaciones en múltiples viviendas.