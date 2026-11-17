Cierran Playas de Ensenada por Alto Oleaje, en Baja California
Autoridades advierten que las olas podrían alcanzar los tres metros de altura, piden evitar ingresar al mar y respetar los señalamientos
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Autoridades advierten que las olas podrían alcanzar los tres metros de altura, piden evitar ingresar al mar y respetar los señalamientos
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Las playas permanecerán cerradas hasta el próximo 18 de noviembre debido a las condiciones de alto oleaje, así informó el Ayuntamiento de Ensenada.
De acuerdo con las autoridades, las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura, por lo que se pide a residentes y visitantes extremar precauciones y mantenerse alejados del agua.
La Dirección de Bomberos exhortó a la población a respetar los señalamientos preventivos, evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones del personal de emergencia.
JMR