Las playas permanecerán cerradas hasta el próximo 18 de noviembre debido a las condiciones de alto oleaje, así informó el Ayuntamiento de Ensenada.

De acuerdo con las autoridades, las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura, por lo que se pide a residentes y visitantes extremar precauciones y mantenerse alejados del agua.

La Dirección de Bomberos exhortó a la población a respetar los señalamientos preventivos, evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones del personal de emergencia.

JMR