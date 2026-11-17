El Gobierno de Ensenada entregará gratuitamente costales de arena como parte de las medidas preventivas ante las lluvias que continuarán registrándose en el municipio durante los próximos días, con el propósito de reducir riesgos de inundaciones y proteger el patrimonio de las familias.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó que esta acción deriva de los acuerdos establecidos durante la reunión de la Mesa de Servicios Estratégicos del Consejo Municipal de Protección Civil, para fortalecer la preparación de la ciudadanía ante las condiciones climatológicas previstas del martes 17 al jueves 19 de noviembre.

La entrega se realizará este martes 17 de noviembre en dos horarios: de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Los puntos habilitados serán las delegaciones municipales de Maneadero, El Sauzal y Zona Noreste, en la colonia Popular 1989, así como el Departamento de Vialidades, en Valle Dorado.

La presidenta municipal recomendó colocar los costales de manera preventiva en puertas, cocheras y accesos susceptibles al ingreso de agua, con el fin de formar barreras que ayuden a disminuir posibles afectaciones.

Asimismo, llamó a las familias ensenadenses a mantenerse informadas mediante los canales oficiales, evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1.

APG