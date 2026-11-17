Un joven de 22 años murió en un hospital del municipio de San Pedro Cholula, tras ser lesionado de gravedad con un disparo de arma de fuego en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

El ataque fue perpetrado el pasado domingo 15 de noviembre, cuando el ahora occiso viajaba a bordo de una motocicleta a la altura de la entrada de Tehuitzingo.

De acuerdo a testigos, alrededor del medio día, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones, lo que le provocó graves lesiones.

El ataque armado dejó tensión en el lugar, mientras que la víctima trataba de ser auxiliada por los presentes; momentos después el joven fue trasladado a un nosocomio, aunque aún se desconoce si fue a bordo de una ambulancia o por sus propios medios.

El joven fue intervenido en el hospital de San Pedro Cholula debido a que sufrió al menos dos impactos de bala en la espalda, sin embargo, fue este lunes 16 de noviembre cuando finalmente falleció.

La víctima fue identificada como Irving 'N' de 22 años de edad presuntamente originario de la Mixteca Poblana, quien hoy dejó en luto a una familia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reclasificó el delito como homicidio calificado y dio inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del ataque y de ser posible identificar y detener a los responsables.

Vecinos de Tehuitzingo piden a las autoridades más patrullajes para que la tranquilidad no sea alterada en su municipio derivado a este tipo de agresiones que pone en riesgo a personas inocentes.

Con información de N+

MCS