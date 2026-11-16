Un campesino de 75 años perdió la vida cuando presuntamente intentó impedir el robo de varios borregos que pastoreaba en terrenos de labor de la comunidad de Mazapa perteneciente al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala

El ataque ocurrió la tarde del domingo 15 de noviembre cerca de la barranca del Silbato, en donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la víctima.

Luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1, alrededor de las 17:30 horas, policías y paramédicos acudieron al sitio, donde encontraron al adulto mayor con múltiples lesiones en el rostro y cuerpo.

Los servicios de emergencia confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales por lo que se dio parte a las instancias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos desconocidos lo golpearon cuando opuso resistencia hasta quitarle la vida.

El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) arribó para realizar el levantamiento del cadáver y proceder con las investigaciones correspondientes; el cuerpo de la víctima, cuya identidad permanece como reservada, será entregado a sus familiares una vez terminen los estudios forenses correspondientes.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer el crimen y de ser posible dar con el paradero de los responsables.

Este homicidio causó indignación entre la comunidad de Calpulalpan, en donde piden mayor seguridad y patrullajes para que este tipo de hechos no sean una constante.

Con información de N+

MCS