Una fuerte explosión por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, dejó una persona adulta mayor sin vida y al menos tres lesionadas. La onda expansiva sacudió varias viviendas de la zona, mientras vecinos aseguraron que desde el domingo habían percibido un fuerte olor a gas.

“Parece ser que fue un tanque de gas estacionario que estaba hasta el fondo de la vecindad. Nosotros estábamos en casa, se oyó el impacto y vibró toda la cuadra, toda la colonia vibró”, relató a N+ José Manuel Barragán, habitante de la zona.

El testigo contó que, tras escuchar el estruendo, se trasladó al inmueble afectado para ayudar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. Durante las labores de auxilio, logró rescatar a tres mujeres y una bebé.

Asimismo, señaló que los vecinos consiguieron auxiliar a dos adultos mayores que se encontraban en el lugar; uno de ellos fue reportado en estado grave.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes de las viviendas cercanas, desde el domingo se percibía un intenso olor a gas en el inmueble donde ocurrió la explosión. Horas después, presuntamente, el tanque estacionario estalló y provocó el siniestro que dejó una persona fallecida y varios lesionados.

José Manuel Barragán también relató que, desde un día antes de la explosión, algunos habitantes de la zona habían detectado un fuerte olor a gas, particularmente en una esquina cercana al inmueble siniestrado. Sin embargo, no imaginaron que horas después ocurriría una explosión de tal magnitud.

De acuerdo con su testimonio, habían transcurrido menos de cinco minutos desde la explosión cuando él y otros habitantes comenzaron a acercarse al lugar para ayudar a las personas que habían quedado atrapadas entre los restos de la vivienda.

La rápida reacción de los vecinos fue fundamental para auxiliar a los afectados, pues varios habitantes se organizaron para ingresar al inmueble y sacar a quienes permanecían entre los escombros, antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.

Además de los rescates, algunas personas lesionadas tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica, entre ellas un adulto mayor que fue llevado a la Cruz Roja. Mientras tanto, elementos de emergencia continuaron con las labores de atención y revisión en la zona afectada.

TLS