El papa León XIV celebró su última misa en Perú este lunes, como parte de las actividades finales de su visita apostólica por el país sudamericano. La ceremonia religiosa se realizó en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

La celebración reunió a cientos de miles de fieles que acudieron para participar en la eucaristía encabezada por el pontífice, quien fue recibido entre aclamaciones durante su llegada en el papamóvil.

Ante los fieles que se congregaron bajo un intenso calor, Robert Prevost expresó: "Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", en referencia al cierre de su recorrido por Latinoamérica y a la continuidad de su labor como líder de la Iglesia católica.

El Vaticano dio a conocer la cifra con base en información proporcionada por las autoridades peruanas. La asistencia alcanzada igualó la registrada durante la misa que el papa Francisco ofició en el mismo recinto en 2018, cuando también reunió a alrededor de 1.5 millones de fieles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Termina Gira del Papa León XIV por Latinoamérica

El pontífice, de 71 años, realizó un recorrido de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda que incluyó encuentros religiosos, visitas y actividades con distintos sectores de la población.

La gira representó un compromiso importante para León XIV, pues se llevó a cabo apenas un mes después de que se sometiera a una operación de pulmón. Su calendario de actividades generó dudas sobre si podría completar todos los compromisos previstos.

Perú tuvo un significado especial dentro de este recorrido, debido a que el papa desarrolló ahí una parte importante de su trayectoria religiosa y permaneció cerca de dos décadas antes de asumir el pontificado.

FBPT