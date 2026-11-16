COP31 Plantea ‘Acción Acelerada’ para Salida de Combustibles Fósiles

Este lunes, se publicó el proyecto de decisión política de la COP31, que aborda de lleno la controvertida cuestión de los combustibles fósiles y propone acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas.

El texto, preparado por Australia, que dirige las negociaciones, llama a "una acción acelerada" para prescindir de los combustibles fósiles, "incluso mediante una transición inmediata para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos".

El texto de 18 páginas es un esbozo de decisión de cobertura (cover decision, en inglés), un texto político que se publica en algunas COP, además de los textos técnicos igualmente negociados.

Si llega hasta el final esta formulación, sería uno de los grandes resultados tangibles, aunque algunos países ni siquiera quieren que haya decisión de cobertura.

El texto retoma igualmente la principal aportación de Turquía y llama a "incrementar la cuota de la electricidad en el consumo final total de energía al 35% para 2035", haciendo valer "los beneficios significativos" de esto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y "la seguridad energética".

Asimismo, recoge un llamamiento a "triplicar las finanzas destinadas a adaptación" hasta al menos 120,000 millones de dólares, lo que responde a una demanda de los países en desarrollo.

Proyecto de decisión de la COP31 puede cambiar

Los ministros de las cerca de 200 delegaciones representadas en Antalya iniciaron sus conversaciones este lunes. El texto seguirá negociándose toda la semana, hasta el viernes, con lo que está sujeto a cambios hasta el último minuto.

Los países acordaron por primera vez en la COP de Dubái de 2023 iniciar una transición para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Pero desde entonces, no hubo otros acuerdos similares, y la mención no figuró al cierre de la COP de Brasil el año pasado, por la firme oposición de los países productores. Pero en esta edición, la cuestión ha ido ganando peso con el paso de los días.

El gobierno de Lula está promoviendo una hoja de ruta global, con claves para que cada país inicie esa transición. La idea es que a partir de ahí, cada nación elabore su hoja de ruta nacional.

En paralelo hay otra iniciativa, por parte de Tuvalu e Irlanda, que han tomado el relevo de Colombia y Países Bajos para mantener vivo el llamado "espíritu de Santa Marta".

Esa ciudad del Caribe colombiano acogió a más de medio centenar de países en abril, bajo el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, para explorar este abandono progresivo del carbón, el petróleo y el gas.