Internacional

COP31 Plantea ‘Acción Acelerada’ para Salida de Combustibles Fósiles

El texto del proyecto seguirá negociándose toda la semana, hasta el viernes, con lo que está sujeto a cambios hasta el último minuto

El presidente de las negociaciones de la Cumbre del Clima COP31, el australiano Chris BowenEl presidente de las negociaciones de la Cumbre del Clima COP31, el australiano Chris Bowen. Foto: EFE

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La COP31 debate un plan para dejar atrás el petróleo, carbón y gas. Se busca triplicar las finanzas para adaptación climática. ¿Estamos listos para el cambio?

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