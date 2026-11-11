COP31: ONU Dice Que 'Combustibles Fósiles Deben Desaparecer como los Dinosaurios'

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusó al lobby del carbón, el gas y el petróleo de retrasar la acción climática ante líderes reunidos en la COP31 en Antalya, Turquía.

El funcionario conminó a los dirigentes mundiales a trabajar para que se acabe el uso de combustibles fósiles en el mundo y hizo una referencia sobre la extinción de los dinosaurios.

"Los combustibles fósiles deben terminar como los dinosaurios. Pero eso no ocurrirá por sí solo. Los dinosaurios no tenían grupos de presión. Los combustibles fósiles sí que los tienen", dijo Guterres.

El secretario procedió entonces a explicar la "estrategia" de estos grupos, la cual calificó de "sencilla".

"Distorsionar la ciencia. Retrasar las políticas. Retrasar la acción. Retrasar la rendición de cuentas. Ya es hora de deshacerse de esta costumbre y de poner fin a la adicción a los combustibles fósiles".

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Enfatizó que quienes sacan más provecho de los combustibles fósiles deben ayudar a pagar la factura del daño que han causado, pues solo en el "último trimestre, las nueve mayores empresas petroleras sumaron 95 mil millones de dólares en beneficios".

Al mismo tiempo, puso a modo de ejemplo, el fondo acordado hace ya cuatro años para ayudar a los países en desarrollo a cubrir los efectos económicos del cambio climático, el llamado Fondo de Daños y Pérdidas, recaudó unos 600 millones de dólares.

"Es hora de que los gobiernos graven estos gigantescos beneficios, y los usen para ayudar a los países vulnerables a recuperarse. Los que contaminan tienen que pagar".

Guterres abrió con su discurso la cumbre de líderes que se celebra este miércoles y jueves en Antalya, como parte de la COP31.

Entre los participantes figura el reelecto presidente brasileño, pero hay grandes ausencias, empezando por la de la administración de Donald Trump, que no mandó a nadie a la cita y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015.

En esta COP, Brasil está promoviendo un plan global de salida progresiva de los combustibles fósiles, que defendió el martes en otro acto con la participación de Guterres.

ICM