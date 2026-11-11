Medio Ambiente

COP31: ONU Dice Que 'Combustibles Fósiles Deben Desaparecer como los Dinosaurios'

Así lo dijo el secretario general del organismo, António Guterres, durante su participación en Antalya, Turquía

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió con su discurso la COP31, en Antalya, TurquíaEl secretario general de la ONU, António Guterres, abrió con su discurso la COP31, en Antalya, Turquía. Foto: Reuters

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