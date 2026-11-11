A 4 Años de la Muerte de Sofía y Esmeralda Sánchez, su Mamá, Exige Justicia

Sofía y Esmeralda Sánchez Canchola murieron hace cuatro años, tras caer en una coladera abierta ubicada en la banqueta sobre Viaducto Río de la Piedad, en Iztacalco.

El 10 de noviembre del 2022, las hermanas iban rumbo al concierto del grupo Zoé. Sofía, de 16 años, fue la primera en caer. Esmeralda, de 23, intentó ayudarla, pero también terminó cayendo.

A cuatro años, ningún funcionario ha sido inhabilitado por la negligencia. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió una recomendación para pedir a las autoridades una reparación del daño y medidas para la no repetición, pero obtener justicia ha sido muy difícil.

La vida de Elvira Canchola, mamá de las jóvenes, dio un giro dolorosamente inesperado con la muerte de sus dos hijas.

“Ya no existe la Elvira que era. Ya no existe la familia que era. Es muy difícil porque es un nuevo comienzo, sabes. Es comenzar desde cero, pero con un peso tremendo. Para mí, mis hijas eran todo. Me levantaba por ellas todos los días, por ellas veía los días bonitos, por ellas luchaba a más no poder. Desafortunadamente ya no soy quien era”, indicó.

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Cuando ocurrió la tragedia, las autoridades indemnizaron al padre biológico de Sofía y Esmeralda, pese a que convivió poco con ellas.

“Me comentaba que la ley lo maneja así. Que le tiene que dar una cantidad al papá biológico por el simple hecho de ser el papá. Una injusticia muy grande porque a los cuántos meses a él le dieron una cantidad. Sigo luchando por una justicia”, explicó la madre de Sofía y Esmeralda.

Aunque el año pasado, las autoridades financiaron la rehabilitación del espacio y la construcción de un memorial, todavía existe revictimización y una deuda con la justicia.

“Me han negado varias veces el acceso a mi carpeta de investigación. Comentarios que de alguna manera a lo mejor para muchos sea nada y para nosotros que estamos pasando situaciones tan complicadas, el que te digan: ‘Qué suerte tuviste de recuperar los cuerpos, qué suerte tuviste que todavía estés en pie’. No es una suerte. Me parece una falta de respeto ese tipo de comentarios”, señaló Elvira Canchola.

Con información de Ruth Barrios Fuentes.

LECQ