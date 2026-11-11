Accidentes

A 4 Años de la Muerte de Sofía y Esmeralda Sánchez, su Mamá, Exige Justicia

Las dos jóvenes murieron luego de caer en una coladera abierta en Iztacalco cuando se dirigían a un concierto. Ningún funcionario ha sido inhabilitado por la negligencia

Memorial en el lugar donde murieron Sofía y Esmeralda.Foto: N+

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