Lista de Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 11 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 7 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y Sindicato Mexicano de Electricistas marcharán a las 07:30 horas de Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad en avenida Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y a las 08:00 horas de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Palacio Nacional.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana marchará a las 11:00 horas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán con destino a la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Exhacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.

La Unión de Colonias Populares marchará a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Liverpool 3, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El Frente Antigentrificación Ciudad de México marchará a las 18:00 horas del Edificio Trevi en Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a una cafetería en República de Cuba 34, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ