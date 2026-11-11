Homicidios

Ataque a Balazos en Azcapotzalco: Así Fue el Asesinato de un Hombre en la Colonia Libertad

La zona fue acordonada mientras se llevan a cabo las labores correspondientes

Asesinan a hombre en la alcaldía AzcapotzalcoUn hombre fue asesinado en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: N+

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