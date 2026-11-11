Ataque a Balazos en Azcapotzalco: Así Fue el Asesinato de un Hombre en la Colonia Libertad

Un hombre fue localizado sin vida tras recibir impactos de bala en el pecho, en la colonia Libertad, alcaldía Azcapotzalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la corporación acudieron al cruce de Tepanecos y Callejón Hidalgo, en la colonia San Sebastián, alcaldía Azcapotzalco, luego de recibir un reporte del personal del C2 Poniente sobre una persona que permanecía inconsciente en la vía pública.

En el lugar, localizaron a un hombre, quien se encontraba tendido sobre el pavimento y no respondía a los llamados. Ante esta situación, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

"Al llegar, observaron a un hombre de entre 60 y 65 años de edad sobre la cinta asfáltica, quien no respondía a los llamados", señaló la SSC.

A su llegada, paramédicos revisaron al ciudadano y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el diagnóstico, presentaba heridas por impactos de arma de fuego en el tórax.

Policías acordonaron la zona y solicitaron imágenes de cámaras de seguridad a los vecinos para identificar a los responsables.

La víctima aún no ha sido identificada y la Fiscalía de la CDMX quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.

FBPT