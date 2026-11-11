Pacientes Surten Recetas en el Mercado Negro ante Desabasto de Medicamentos

La falta de acceso a sistemas eficientes de salud y el desabasto a nivel institucional empujan a pacientes a buscar en el mercado negro los medicamentos que necesitan para sus tratamientos y que muchas veces son exclusivos del sector salud.

José Manuel, de 70 años, tiene diabetes tipo 2. Asegura que, desde hace dos meses, en la clínica 10 del IMSS no le surten Trayenta, un medicamento para controlar niveles de glucosa en la sangre.

“Normalmente yo tengo mi cita cada mes y voy por las medicinas que me dan, me dan 5, 6 productos, pero luego sí me falla mucho la Trayenta. Cuando llegas a la farmacia te dicen: 'no hay', vamos con el doctor: ‘Oye, pero no hay’. Según él, en su computadora le dicen que sí hay medicina, por eso nos la receta”, indicó.

El mismo medicamento, identificado como propiedad del sector salud, se ofrece a la venta en mercados, tianguis y medios sociales.

La caja cuenta con un número de lote sin reporte de robo o falsificación, y tiene un registro sanitario que corresponde al medicamento, según el portal de Cofepris.

En el portal de monitoreo de compras de la Secretaría de Salud su clave está vigente. Corresponde a linagliptina, principio activo del Trayenta, adquirido para su distribución en el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. La caja cuesta 202 pesos.

Como éste, otros fármacos con las leyendas “Propiedad del sector salud” y “Prohibida su venta” se ofrecen en puestos de tianguis.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pacientes Recurren a Mercado Negro para Buscar Medicamentos para Tratarse

La Ley General de Salud establece penas de tres a 15 años de prisión para quienes comercialicen o distribuyan medicamentos robados.

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, Juvenal Becerra, señaló: “Al estar vendiéndose, sobre todo en un mercado sobre ruedas, no se garantiza la trazabilidad del medicamento, puede suceder que es un producto del sector salud que inclusive también le hicieron a una caja porque ya era un producto caduco”.

Recientemente, la Secretaría de Salud anunció que se investiga el desvío y la comercialización ilegal de medicamentos que habrían sido sustraídos de hospitales y centros de salud públicos.

El 20 de octubre de 2026, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud, indicó: “Desafortunadamente tenemos algunos casos, sí, de desvío de medicamentos desde los hospitales y centros de salud hacia venta incluso afuera de los propios hospitales”.

Afuera del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, en la Ciudad de México, también se ofrecen decenas de insumos médicos de uso exclusivo del sector salud.

En medios sociales, como Facebook, es fácil encontrar decenas de anuncios de medicamentos identificados como propiedad del sector salud.

Hay fármacos como el Tacrolimus, utilizado por pacientes trasplantados, y Venetoclax, medicamento utilizado para tratar distintos tipos de leucemia, por una caja, algunos vendedores piden hasta 45 mil pesos.

“Cuando ellos compran un medicamento en estos lugares, sobre todo en tianguis sobre ruedas o en alguna ventanita, o en páginas en internet que aparecen en un día y se desaparecen, es un tema muy complicado, ponen en riesgo su salud”, aseguró el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias.

Hasta el cierre de este reportaje, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE no habían respondido a nuestra solicitud de entrevista para conocer su postura sobre el tema.

Con información de Víctor Valles-Mata, Fernando Guillén y Jorge Ulloa.

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