Salud

Pacientes Surten Recetas en el Mercado Negro ante Desabasto de Medicamentos

Se han encontrado productos del sector salud a la venta en tianguis y redes sociales

Medicina del mercado negro.Foto: N+

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