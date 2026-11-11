Cierres en Acceso a la México-Querétaro: Días y Zona Exacta de Afectación por Bacheo

¡Toma precauciones! El Gobierno municipal de Tultitlán, Estado de México, alertó sobre cierres viales que se realizarán varios días en un acceso a la autopista México-Querétaro.

Aquí te contamos cuál es la zona exacta, los días y horarios en que se llevarán a cabo los cierres viales, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en tus traslados diarios por la región.

¿Dónde son los cierres viales?

En un aviso en redes sociales, la administración municipal alertó a los conductores que se realizarán cierres por trabajos de bacheo en la rampa de acceso a la autopista México-Querétaro.

Lo anterior en Mariano Escobedo, desde la Avenida José López Portillo (puente que conecta a Perinorte, sobre el Periférico Norte).

¿Cuándo y a qué hora son los cierres?

El Gobierno de Tultitlán detalló que son cierres viales nocturnos, que se llevarán a cabo del 10 al 13 de noviembre.

Los horarios del cierre vial esos días serán de las 22:00 a las 05:00 horas.

Ante ello, pidió a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus salidas, respectar los señalamientos y reducir su velocidad.

SPB