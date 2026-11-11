Cierres en Acceso a la México-Querétaro: Días y Zona Exacta de Afectación por Bacheo
Evita complicaciones en tus traslados: aquí que decimos los horarios en los que no habrá paso en una parte de esta vialidad
Escucha este artículo
Evita complicaciones en tus traslados: aquí que decimos los horarios en los que no habrá paso en una parte de esta vialidad
Escucha este artículo
¡Toma precauciones! El Gobierno municipal de Tultitlán, Estado de México, alertó sobre cierres viales que se realizarán varios días en un acceso a la autopista México-Querétaro.
Aquí te contamos cuál es la zona exacta, los días y horarios en que se llevarán a cabo los cierres viales, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en tus traslados diarios por la región.
En un aviso en redes sociales, la administración municipal alertó a los conductores que se realizarán cierres por trabajos de bacheo en la rampa de acceso a la autopista México-Querétaro.
Lo anterior en Mariano Escobedo, desde la Avenida José López Portillo (puente que conecta a Perinorte, sobre el Periférico Norte).
El Gobierno de Tultitlán detalló que son cierres viales nocturnos, que se llevarán a cabo del 10 al 13 de noviembre.
Los horarios del cierre vial esos días serán de las 22:00 a las 05:00 horas.
Ante ello, pidió a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus salidas, respectar los señalamientos y reducir su velocidad.
SPB