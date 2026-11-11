Movilidad

Cierres en Acceso a la México-Querétaro: Días y Zona Exacta de Afectación por Bacheo

Evita complicaciones en tus traslados: aquí que decimos los horarios en los que no habrá paso en una parte de esta vialidad

Acciones de bacheo en el Estado de México, en noviembre 2026. Foto: CuartoscuroAcciones de bacheo en el Estado de México, en noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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