Movilidad

Habrá Bloqueo de Conductores y Repartidores de Aplicación: A Esta Hora Inicia

Los trabajadores se manifestarán contra las nuevas disposiciones para motocicletas de reparto y el cobro a las aplicaciones

Bloqueo de trabajadores de aplicacionesEn el mes de agosto trabajadores de plataformas digitales realizaron un bloqueo en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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