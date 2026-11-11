Habrá Bloqueo de Conductores y Repartidores de Aplicación: A Esta Hora Inicia

Conductores y repartidores de plataformas digitales realizarán una movilización este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), con la que buscan expresar su rechazo a las medidas implementadas por las autoridades de movilidad y exigir mejores condiciones para desempeñar sus actividades.

La protesta fue convocada por la organización Repartidores Unidos de México y está programada para comenzar a las 11:00 horas en la Glorieta de Camarones, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

Aunque la convocatoria contempla la concentración en este punto, no se descarta que durante el desarrollo de la manifestación haya afectaciones a la circulación vehicular en las vialidades cercanas.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también existe la posibilidad de que otras organizaciones de repartidores de plataformas digitales se incorporen a la movilización.

¿Por qué protestan los repartidores de aplicaciones?

Entre las inconformidades de los trabajadores se encuentra el rechazo al plan piloto y a las disposiciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi) que establecen requisitos para las motocicletas utilizadas en actividades de reparto.

Los manifestantes consideran que la exigencia de placas de carga y licencias especiales representa gastos adicionales y nuevos trámites para quienes utilizan estos vehículos como herramienta de trabajo.

Asimismo, expresarán su desacuerdo con el cobro del 2% a las plataformas digitales y las restricciones relacionadas con los mototaxis, pues consideran que estas disposiciones podrían afectar sus fuentes de ingresos.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de mayores condiciones de seguridad, debido a los robos y agresiones que, señalan, enfrentan durante sus jornadas laborales en la vía pública.

FBPT