Seguridad

Detienen en Chiapas a Líderes Regionales del Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad también aseguraron armas en el municipio de Benemérito de las Américas

Personas detenidas en Chiapas durante operativo en Chiapas. Foto: X @GabSeguridadMXPersonas detenidas en Chiapas durante operativo en Chiapas. Foto: X @GabSeguridadMX

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