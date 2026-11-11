Detienen en Chiapas a Líderes Regionales del Cártel de Sinaloa

Miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron en Chiapas a 14 personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas dos supuestos líderes regionales de la organización delictiva.

El Gabinete de Seguridad federal informó en redes sociales que la captura ocurrió en el municipio chiapaneco de Benemérito de las Américas.

El operativo fue realizado por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Además de las detenciones, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas, informó.

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad precisó que los hechos ocurrieron al realizar patrullajes de prevención y disuasión del delito, sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista.

Ahí los efectivos identificaron a 14 hombres que portaban armas de fuego, por lo que se aproximaron a verificar la situación y posteriormente efectuaron la aprehensión.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades estatales para detener a quienes generan violencia, prevenir delitos y proteger a la población”, añadió.

SPB