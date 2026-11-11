Seguridad

FGR Desmantela Red de Producción 'Pirata' de Bebidas Alcohólicas en Tonaya, Jalisco

El valor preliminar de los bienes contabilizados supera un millón de pesos

Producción 'pirata' de bebidas alcoholicasProducción 'pirata' de bebidas alcohólicas asegurada en Jalisco. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Red de producción pirata de bebidas alcohólicas desmantelada en Jalisco por la FGR. Se aseguraron bienes por más de un millón de pesos. Entérate de cómo se llevó a cabo la operación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
FGR Desmantela Fábrica de BuzzBallz Piratas en Tonaya, Jalisco: Así Detuvieron Red de Producción | N+