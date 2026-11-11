FGR Desmantela Red de Producción 'Pirata' de Bebidas Alcohólicas en Tonaya, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red de producción 'pirata' de bebidas alcohólicas, luego de cuatro órdenes de cateo en Tonaya, Jalisco, además, hay tres personas detenidas.

Mediante un comunicado, la FGR detalló que los operativos se realizaron como parte de una investigación relacionada con la posible producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas en envases que probablemente reproducen una forma distintiva protegida. Los envases patentados corresponderían a los que comercializa la marca BuzzBallz.

Cabe destacar que los envases que utiliza la marca BuzzBallz para comercializar sus bebidas se caracterizan por su forma esférica, lo cual se ha convertido en un distintivo del producto.

Además de los cuatro inmuebles, también se aseguró infraestructura posiblemente utilizada para la producción de las bebidas alcohólicas, vinculada con dos empresas.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien determinará su situación jurídica.

En los inmuebles utilizados por la red de producción 'pirata' de bebidas alcohólicas, se contabilizaron preliminarmente más de 32 mil envases esféricos, entre productos terminados, mercancía en proceso e insumos. El valor legítimo estimado de los bienes contabilizados supera un millón de pesos.

También se localizó maquinaria que estaría siendo utilizada para el llenado y sellado de envases (patentados por BuzzBallz), documentación, equipos electrónicos, numerario y otros indicios relacionados con los hechos investigados.

La investigación se centra en la posible falsificación de la forma esférica distintiva de un envase de bebidas alcohólicas, protegida como marca tridimensional. Esta figura de propiedad industrial permite distinguir un producto por la configuración de su envase, independientemente de las palabras, etiquetas, colores o denominaciones colocadas en el recipiente.

Hasta el momento no se tiene conocimiento si la marca BuzzBallz presentó alguna denuncia o inició algún proceso judicial al respecto.

Con información de N+