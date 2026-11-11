Un hombre identificado como Jaime 'N' de 45 años de edad, obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro cometido en el municipio de Atlixco.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el 25 de agosto de 2021 la víctima acudió a un domicilio de la colonia Revolución para realizar una entrega, cuando fue interceptada por cuatro sujetos armados

Los delincuentes descendieron de una camioneta y la privaron de la libertad. Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas en las que se exigía dinero a cambio de su liberación.

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Derivado de la negociación y de un operativo de pago controlado, Jaime 'N' fue detenido en flagrancia cuando intentaba cobrar 40 mil pesos. La víctima fue posteriormente liberada.

El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio y el 9 de noviembre, impuso al sentenciado 50 años de prisión, además de una multa de 969 mil 760 pesos, suspensión de derechos civiles y políticos y reparación integral del daño.

Con información de N+

JAPR