Seguridad

Capturan a Secuestrador cuando Pretendía Cobrar Rescate de Víctima en Atlixco, Puebla

Jaime 'N' fue condenado a 50 años de prisión por el secuestro cometido en Atlixco en contra de un repartidor

El sujeto privó de la libertad a una persona que acudió al domicilio para una entrega.El sujeto privó de la libertad a una persona que acudió al domicilio para una entrega. Foto: FGE

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Condenado a 50 años: Jaime 'N' intentó cobrar 40 mil pesos por un secuestro en Atlixco.

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