Seguridad

Fuga de Gas LP en la Comunidad de La Tinaja en Salamanca, Guanajuato

Vecinos de la zona evacuaron para evitar riesgo

Fuga de Gas LP en la Comunidad de La Tinaja en Salamanca, Guanajuato.Fuga de Gas LP en la Comunidad de La Tinaja en Salamanca, Guanajuato. Foto: N+

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La carretera Valle De Santiago-Salamanca estará cerrada hasta alrededor de las 10:00 de la mañana, por lo que recomiendan a conductores tomar vías alternas.

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