Fuga de Gas LP en la Comunidad de La Tinaja en Salamanca, Guanajuato

Una fuga de gas LP en un ducto se registró en la comunidad de La Tinaja en Salamanca, Guanajuato, causando el desalojo de cientos de habitantes.

Fue alrededor de las 12:00 de la madrugada de este miércoles, cuando de acuerdo a pobladores, se escuchó una explosión cerca de la localidad.

Al percatarse de lo sucedido los vecinos dejaron sus hogares y evacuaron la zona para evitar riesgo.

Elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, se movilizaron a la comunidad en donde iniciaron los trabajos para controlar la fuga.

Permanece cerrada temporalmente la circulación vehicular en el tramo carretero Valle de Santiago–Salamanca.

Durante los trabajos de atención, únicamente se permitirá el paso al tránsito local.

Se prevé que la circulación vehicular se restablezca a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si la fuga fue provocada o debido a otras circunstancias.