Biden Revela que No Hubiera Buscado Reelección si Sabía que Padecía Cáncer de Próstata

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, reveló qué no habría buscado la reelección si se hubiera enterado antes que padecía cáncer de próstata.

"Si hubiera sabido que me sentía mal por tener cáncer, habría renunciado. No habría seguido adelante, porque no creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse para presidente", declaró Joe Biden en entrevista para la revista People.

Biden aspiró a la reelección en 2024, pero abandonó la carrera en plena campaña por las presiones del partido Demócrata ante su avanzada edad. Fue relevado por la entonces vicepresidenta, Kamala Harris, quien finalmente perdió la contienda ante el republicano Donald Trump.

En la entrevista, Biden dijo que durante su gestión desconocía que padecía la enfermedad y creía que él "era la persona mejor preparada para el puesto".

Sin embargo, el punto de inflexión de su campaña fue el debate electoral con Trump en junio de 2024, en el que se mostró débil y desorientado, lo que disparó las dudas sobre su estado de salud.

“No conozco a nadie que no haya cometido un error en un debate. Para mí, no fue muy importante", afirmó.

Biden de 83 años de edad, aseguró que se siente bien ante el diagnóstico de cáncer de próstata fase 4, con metástasis ósea, enfermedad por la que completó la radioterapia y actualmente recibe terapia hormonal.

"No digo que vaya a vivir para siempre, pero lo importante es que tengo todas mis facultades, tengo acceso a todo lo que tenía antes y me siento bien", subrayó el expresidente demócrata.

Biden concedió la entrevista a la revista People en el marco del lanzamiento de su libro sobre memorias titulado Promise me, America, en el que habla de los desafíos que afrontó durante su mandato.

En el libro, el exmandatario estadounidense niega haber ocultado el cáncer durante su mandato y asegura que conoció el diagnóstico después de dejar la Casa Blanca.

El domingo, Biden dijo que el cáncer que padece limitará su capacidad para viajar para poder promocionar su nuevo libro: “Algunos días son mejores que otros. Esto no me ha detenido. Pero a veces me ralentiza. Lo que eso significa es que, desafortunadamente, no podré hacer tantas conversaciones sobre mi libro como hubiera esperado”.

Biden ha escrito dos libros autobiográficos: Promises to Keep, de 2007, donde repasa sus cuatro décadas en la política antes de convertirse en vicepresidente, y Promise Me, Dad, de 2017, unas emotivas memorias sobre la muerte por cáncer de su hijo Beau, el mayor.