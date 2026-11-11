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Biden Revela que No Hubiera Buscado Reelección si Sabía que Padecía Cáncer de Próstata

El demócrata abandonó la carrera para un nuevo mandato en plena campaña por cuestiones de salud en 2024

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, padece cáncer de próstataJoe Biden, expresidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Biden revela que no habría buscado la reelección si hubiera sabido de su cáncer de próstata. Descubre cómo su salud impactó su decisión política.

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