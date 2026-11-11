Mantienen Pendientes Pagos a Familias de Policías Municipales Fallecidos en Ensenada

Nueve familias de policías municipales caídos continúan a la espera de recibir un finiquito de 300 mil pesos por los años de servicio de sus seres queridos, en Tijuana.

Aunque se había establecido el compromiso de liquidar este adeudo histórico durante noviembre de 2026, el director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal, informó que hasta el momento únicamente se han cubierto 30 finiquitos.

El funcionario explicó que los pagos se han priorizado para las familias que tienen mayor antigüedad en la lista de espera.

Ante las limitaciones financieras del Ayuntamiento, se implementará un esquema de pagos quincenales durante lo que resta del año, con el propósito de avanzar en la liquidación del adeudo.

De esta manera, las nueve familias que aún tienen pendiente el recurso deberán continuar a la espera de que se realicen los siguientes depósitos.

APG