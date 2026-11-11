Sociedad

Mantienen Pendientes Pagos a Familias de Policías Municipales Fallecidos en Ensenada

El Ayuntamiento ha cubierto 30 liquidaciones y prevé continuar con depósitos quincenales durante el resto del año

Mantienen Pendientes Pagos a Familias de Policías Municipales Fallecidos en EnsenadaMantienen Pendientes Pagos a Familias de Policías Municipales Fallecidos en Ensenada | Foto: N+

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