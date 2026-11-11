Realizan Jornada Estatal de Búsqueda con 100 Participantes en Ensenada, BC

Alrededor de 100 personas participan en una Jornada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ensenada, donde se realizan actividades tanto de búsqueda en vida como en campo.

Durante la jornada, integrantes de colectivos también expresaron su preocupación por los recientes hallazgos de restos humanos en zonas urbanas del municipio, incluso en puntos con constante circulación de personas.

Maribel de la Rosa, representante del colectivo La Justicia es para Todos, mencionó los casos registrados en El Sauzal y El Roble, así como el hallazgo en las inmediaciones de la avenida Pedro Loyola, frente a un conjunto habitacional donde residen elementos de la Marina.

La activista señaló que este último caso llamó especialmente la atención debido a que ocurrió en una zona transitada, por la que habitantes y automovilistas circulan diariamente.

“Todos los días pasamos por aquí, está bien transitado. Entonces, ahí te das cuenta que no nomás es en las zonas bien alejadas, bien lejos, que también se están presentando ya muchos casos que están a la vista de todo el mundo”, expresó.

Los colectivos mantienen las actividades de búsqueda con el objetivo de localizar a personas desaparecidas y obtener información que permita avanzar en sus casos.

APG