Desaparecidos

Realizan Jornada Estatal de Búsqueda con 100 Participantes en Ensenada, BC

Las actividades incluyen búsquedas en vida y en campo, representantes señalaron que los hallazgos ya no se limitan a zonas alejadas

Realizan Jornada Estatal de Búsqueda con 100 Participantes en Ensenada, BCRealizan Jornada Estatal de Búsqueda con 100 Participantes en Ensenada, BC | Foto: N+

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