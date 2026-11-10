Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Privar de la Libertad a Adulto Mayor en Ensenada, BC

El imputado permanecerá en prisión preventiva tras la intervención policial que permitió rescatar a la víctima

Vinculan a Proceso a Hombre por Privar de la Libertad a Adulto Mayor en Ensenada, BCVinculan a Proceso a Hombre por Privar de la Libertad a Adulto Mayor en Ensenada, BC | Foto: FGE

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