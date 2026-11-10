Vinculan a Proceso a Hombre por Privar de la Libertad a Adulto Mayor en Ensenada, BC

Un hombre de 83 años habría sido amenazado, agredido y privado de su libertad dentro de su domicilio, en el fraccionamiento California, en Ensenada.

Por estos hechos, registrados el pasado 30 de octubre, Fortino ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de privación de la libertad agravada, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la información proporcionada, policías intervinieron en el domicilio para rescatar a la víctima, quien presuntamente fue golpeada y retenida contra su voluntad.

El caso continuará su curso legal mientras el imputado permanece en prisión preventiva.

Información Diego Robles

APG