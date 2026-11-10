Localizan Cuerpo de Pescador Sin Vida Cuando Flotaba en San Carlos, Sonora

Luego de permanecer desaparecido desde la tarde del domingo pasado, un pescador de 49 años fue localizado sin vida la mañana de este martes, cuando su cuerpo flotaba frente al campo pesquero La Manga 1, en San Carlos, Guaymas.



El hallazgo se reportó alrededor de las 06:00 horas, cuando acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de la estación 4, paramédicos de Cruz Roja y agentes de Seguridad Pública Municipal.



Los bomberos realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo, correspondiente a quien fue identificado como Ubiliado “N”, de 49 años, y lo trasladaron hasta el área de muelles del campo pesquero, donde al ser revisado, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.



Personal de Servicios Periciales se encargó de las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los procedimientos legales y la autopsia de ley para conocer las causas de la muerte.