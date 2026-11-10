Seguridad

Localizan Cuerpo de Pescador Sin Vida Cuando Flotaba en San Carlos, Sonora

El hombre permanecía como desaparecido desde la tarde del domingo y fue encontrado frente al campo pesquero La Manga 1

Localizan Cuerpo de Pescador Sin Vida Cuando Flotaba en San Carlos, SonoraLocalizan Cuerpo de Pescador Sin Vida Cuando Flotaba en San Carlos, Sonora. Foto: N+

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