Joven de 22 Años es Asesinado a Balazos Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora

Un joven de 22 años fue ejecutado a balazos en el interior de una vivienda, presuntamente utilizada como punto de venta de narcóticos, en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Hermosillo.



El homicidio ocurrió alrededor de las 21:05 horas del lunes pasado, en un inmueble ubicado sobre la calle Enrique León Ochoa, donde fue localizado sin vida el hombre identificado como Dizzi 'N'.



De acuerdo con datos del reporte, el agresor disparó contra la víctima a través de una abertura en la pared, utilizada para intercambiar droga por dinero, dado a que al parecer el joven presuntamente se dedicaba a la comercialización de narcóticos.



En el lugar se encontró una pistola fajada a la cintura del fallecido, así como bolsas con envoltorios de marihuana y dosis de la droga sintética conocida como cristal.



Aunque el domicilio aparentaba estar abandonado, contaba con servicio de internet mediante antena y cámaras de seguridad. Además, tenía una conexión irregular a la energía eléctrica mediante los llamados 'diablitos'.