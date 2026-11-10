Seguridad

Joven de 22 Años es Asesinado a Balazos Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora

El sujeto presuntamente se dedicaba a la comercialización de narcóticos en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad

Joven de 22 Años es Asesinado a Balazos Dentro de Vivienda en Hermosillo, SonoraJoven de 22 Años es Asesinado a Balazos Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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