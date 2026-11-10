Deportes

México Quiere Organizar el Mundial Femenil en el 2031: ¿Cuándo Se Anuncia la Sede?

La FIFA hará muy pronto el anuncio oficial sobre los países que albergarán la Copa del Mundo femenil. Esto es lo que sabemos

Charlyn Corral es una figura de la Selección Mexicana Femenil y hasta ahora ha disputado dos Copas del Mundo.Charlyn Corral es una figura de la Selección Mexicana Femenil y hasta ahora ha disputado dos Copas del Mundo. Foto Facebook: Charlyn Corral

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