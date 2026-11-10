México Quiere Organizar el Mundial Femenil en el 2031: ¿Cuándo Se Anuncia la Sede?

Falta muy poco para que se designen las sedes para el Mundial Femenil 2031. Y como se sabe México se alió con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para postularse en una candidatura conjunta. Estos son los detalles.

Inicialmente Estados Unidos había levantado la mano para organizar el torneo del 2027 pero luego se retractó con la finalidad de contar con más tiempo. La terna quedó integrada por Alemania, Bélgica, Países Bajos y Brasil, siendo este último el que fue designado organizador de esa edición.

Así que tanto Estados Unidos como México decidieron unir esfuerzos para el Mundial Femenil 2031. La Concacaf dio el visto bueno, pero se sumaron Costa Rica y Jamaica para una candidatura conjunta.

La FIFA consideró que era una opción ideal debido a que se amplió el número de naciones participantes. Por primera vez en la historia se contará con la presencia de 48 selecciones, para un total de 104 partidos.

La ampliación de equipos participantes sigue el modelo que ya se implementó en el Mundial 2026 masculino, que fue todo un éxito pese a las dudas que existían antes de que se pusiera en marcha. Se hablaba de que el nivel deportivo podría bajar, pero selecciones como Cabo Verde y Curazao demostraron lo contrario.

En esta fecha la FIFA anunciará si México organiza el Mundial 2031

Así que la FIFA hará el anuncio oficial de la sede el lunes 23 de noviembre. Se trata de un mero formalismo, porque la única candidatura hasta el momento es conjunta: México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica se postularon para albergar la competencia.

Por lo que será durante el Congreso Extraordinario de la FIFA que se tomará la decisión y se hará pública de inmediato. Será la primera vez que 4 países albergarán la Copa del Mundo femenil.

Así que, de acuerdo con lo proyectado, la Copa del Mundo Femenil 2027 será en Brasil 2027 con la participación de 32 equipos, distribuidos en 8 grupos para un total de 64 encuentros. Tanto la inauguración como la clausura serán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Y el Mundial Femenil 2031 se llevará a cabo en México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica que pertenecen a la Concacaf.

Para albergar los encuentros en tierra azteca, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) propuso los tres estadios que ya tuvieron el visto bueno de la FIFA en el 2026: Banorte (en la CDMX) , Akrón (en Guadalajara) y el Gigante de Acero (Monterrey).

Con información de N+