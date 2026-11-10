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¿Qué Enfermedad Tiene Jamal Musiala? Directivo del Bayern Múnich Cuestiona su Salario

El futbolista alemán, el segundo jugador que más cobra dentro de la plantilla actual del equipo, se desvaneció durante dos partidos de la pretemporada

Jamal Musiala reveló que padece de una enfermedad neurológicaJamal Musiala reveló que padece de una enfermedad neurológica | Foto: Reuters

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