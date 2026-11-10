¿Qué Enfermedad Tiene Jamal Musiala? Directivo del Bayern Múnich Cuestiona su Salario

En el mes de agosto, cuando los equipos europeos disputaban su pretemporada de cara a la campaña 2026-2027, Jamal Musiala encendió las alarmas del Bayern Múnich al desplomarse sobre la cancha en dos ocasiones. El futbolista de 23 años de edad se desmayó en los amistosos frente al RB Leipzig y el Heidenheim.

Ante esta situación, muchos aficionados se comenzarona cuestionar qué enfermedad padece Jamal Musiala, pues los desmayos no parecían responder a una cuestión climática. En ese sentido, fue el propio jugador quien reveló la causa detrás de sus desmayos.

¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala?

A través de sus redes sociales, el futbolista alemán explicó qué es lo que sucede con respecto a los desmayos que sufrió durante la pretemporada.

"Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero disipar esa preocupación y explicarles un poco al respecto: Se me han diagnosticado crisis de ausencia temporales —pero perfectamente tratables—, derivados de una disfunción neurológica", escribió el atacante en su cuenta de Instagram durante el pasado mes de agosto.

Aunado a esto, Musiala reconoció que aunque estos epsiodios "pueden resultar inquietantes", para él ya forman parte de su día a día". Además, aseguró que ya se encontraba bajo tratamiento médico y que esta enfermedad no derivaba en otro riesgo adicional a su salud.

Directivo del Bayern Múnich cuestionó el sueldo de Jamal Musiala

Ulrich Hoenes, exfutbolista alemán y actual Presidente Honorario del Bayern Múnich, habló sobre el presente y el futuro de Jamal Musiala, quien en la presente temporada solamente ha podido participar en cuatro partidos oficiales.

Hoenes, quien fue invitado al programa Der Sonntags-Stammtisch de la televisión pública alemana, dejó entrever sus dudas sobre la posibilidad de que el joven futbolista pueda recuperar su mejor nivel debido a sus problemas de salud.

"Está en una situación complicada. Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación", explicó al tiempo en el que cuestionó si Jamal Musiala volverá a rendir como antes, utilizando su salario como punto de partida. "Sigue cobrando su sueldo, pero imagínense que el Bayern cuestionara su contrato: lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en él", enfatizó.

Jamal Musiala es actualmente el futbolista con el segundo sueldo más alto en el club alemán, cobrando alrededor de 23 millones de euros anuales. El primer lugar lo ocupa Harry Kane, vigente ganador del Balón de Oro, con un estimado de 28 millones al año.