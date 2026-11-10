Sociedad

¿Qué es Un Apagón Eléctrico y Cuántos Van en lo Que Va de 2026?

Sus causas más comunes son fallas en la infraestructura, trabajos de mantenimiento, picos de demanda y fenómenos meteorológicos

Torres de transmisión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Foto: CuartoscuroTorres de transmisión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Foto: Cuartoscuro

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