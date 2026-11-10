¿Qué es Un Apagón Eléctrico y Cuántos Van en lo Que Va de 2026?

Un apagón eléctrico es la interrupción del suministro de energía en una zona determinada. Puede afectar a una colonia, a una ciudad o a regiones completas.

Sus causas más comunes son fallas en la infraestructura, trabajos de mantenimiento, picos de demanda y fenómenos meteorológicos como lluvias y tormentas.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de enero a agosto de 2026 se registraron 317 mil apagones en el país. La directora general de la empresa, Emilia Calleja, informó la semana pasada que esa cifra representa una disminución de 10% respecto al mismo periodo de 2025 y de 36% frente a 2024.

Calleja también señaló que el tiempo promedio para restablecer el servicio pasó de 25 a 7 horas, una reducción de 72%. Reconoció que todavía hay regiones con interrupciones y que la empresa debe mejorar la continuidad del servicio.

Para atenderlas, la CFE puso en marcha operativos extraordinarios de mantenimiento en las zonas con mayor incidencia, además de reforzar cuadrillas y trabajos preventivos.

Legisladores cuestionan las cifras

Diputados del PRI, PAN y Morena sostuvieron que los apagones y cortes intermitentes continúan en distintas comunidades, con afectaciones a hogares, comercios y actividades económicas. Señalaron que las cifras presentadas aún no representan una solución generalizada.

La priista Lorena Piñón planteó las deficiencias del servicio en Veracruz, estado que, según dijo, aporta una cantidad importante de energía al país. Pidió que la cobertura, la seguridad y las tarifas lleguen también a quienes la generan.

El panista David Azuara pidió ampliar la infraestructura eléctrica en la Huasteca, donde municipios como Tamasopo y Ciudad Valles han tenido interrupciones.

La morenista Adriana Belinda Quiroz expuso que en varias colonias de Guadalupe, Nuevo León, los cortes frecuentes afectan hogares, comercios y servicios esenciales.

AMP